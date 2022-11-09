Бегство россиян из Херсона станет для них трагичным: Самусь о заявлениях РФ и ситуации в области

Ноябрь, 09 в 21:37

Бегство российской армии из Херсона станет достаточно трагическим для наемников Кремля. Украинские бойцы держат под огневым контролем все переправы и пути отхода оккупантов.

Об этом заявил военный обозреватель, заместитель директора центра исследований армии, конверсии и вооружения Михаил Самусь. Он рассказал в эфире информационного телемарафона Единые новости о том, правда ли, что российские войска начнут отступать от Херсона, или это очередной блеф россиян.

– А кто им даст безопасно переправиться? Идея хорошая, но мы говорим о ней еще с июля. Они могли собраться, когда у нас еще не было достаточно HIMARS и артиллерии, не было противорадарных ракет HARM, пытаться выходить более активно и безопасно, насколько это возможно во время войны. Сейчас они дотянули до того состояния, когда это сделать так, как рекомендует Шойгу своим генералам, будто его слова что-то значат сейчас, что они сейчас не выйдут безопасно. Кто же им позволит безопасно выходить, если украинская армия держит все переправы и пути ухода под огневым контролем? Более того, уже осуществляется постоянное давление украинскими войсками по всем направлениям.

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Самусь прогнозирует, что российский диктатор Владимир Путин собственноручно погубит тысячи жизней. По его мнению, произойдет игра в Чапаева, однако с гораздо более трагическим концом.