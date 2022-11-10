Оккупанты начали рыть окопы на Севере Крыма: появились спутниковые снимки
Российские захватчики начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В интернете появились спутниковые снимки с полуострова.
Соответствующие фото обнародовал OSINT-специалист Бенджамин Питтет в социальной сети Twitter. По его словам, россияне готовят окопы возле КПП Чонгар между Херсонской областью и полуостровом.
– Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма, — отмечает Бенджамин Питтет.
I think this thread will surprise you…Сейчас смотрят
Russia is digging new trenches in… Northern Crimea!
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022
Также новые окопы оккупантов обнаружили и в районе Армянске, расположенном в северо-западной части Крыма.
Он утверждает, что российские военные возводят оборонительные позиции по всей северной части полуострова.
A little further north, other positions are being built. In Novotroits’ke, for example, a huge defensive position has been dug. Numerous other positions are visible throughout the region. They are building a fortress.
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— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022