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Оккупанты начали рыть окопы на Севере Крыма: появились спутниковые снимки

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупанты начали рыть окопы на Севере Крыма: появились спутниковые снимки
Фото: Минобороны

Российские захватчики начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В интернете появились спутниковые снимки с полуострова.

Соответствующие фото обнародовал OSINT-специалист Бенджамин Питтет в социальной сети Twitter. По его словам, россияне готовят окопы возле КПП Чонгар между Херсонской областью и полуостровом.

– Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма, — отмечает Бенджамин Питтет.

Также новые окопы оккупантов обнаружили и в районе Армянске, расположенном в северо-западной части Крыма.

Он утверждает, что российские военные возводят оборонительные позиции по всей северной части полуострова.

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