Оккупанты начали рыть окопы на Севере Крыма: появились спутниковые снимки

Ноябрь, 10 в 0:30

Российские захватчики начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В интернете появились спутниковые снимки с полуострова.

Соответствующие фото обнародовал OSINT-специалист Бенджамин Питтет в социальной сети Twitter. По его словам, россияне готовят окопы возле КПП Чонгар между Херсонской областью и полуостровом.

– Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма, — отмечает Бенджамин Питтет.

I think this thread will surprise you… Сейчас смотрят Russia is digging new trenches in… Northern Crimea! 1/ pic.twitter.com/1EDabXX5Ib — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022

Также новые окопы оккупантов обнаружили и в районе Армянске, расположенном в северо-западной части Крыма.

Он утверждает, что российские военные возводят оборонительные позиции по всей северной части полуострова.