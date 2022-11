Оккупанты начали рыть окопы на Севере Крыма: появились спутниковые снимки

Российские захватчики начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В интернете появились спутниковые снимки с полуострова.

Соответствующие фото обнародовал OSINT-специалист Бенджамин Питтет в социальной сети Twitter. По его словам, россияне готовят окопы возле КПП Чонгар между Херсонской областью и полуостровом.

Также новые окопы оккупантов обнаружили и в районе Армянске, расположенном в северо-западной части Крыма.

Он утверждает, что российские военные возводят оборонительные позиции по всей северной части полуострова.

A little further north, other positions are being built. In Novotroits’ke, for example, a huge defensive position has been dug. Numerous other positions are visible throughout the region. They are building a fortress.

46.38075110, 34.30426222

4/ pic.twitter.com/ZU8XFzDc4J

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022