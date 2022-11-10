Маляр об отступлении россиян в Херсоне: верить словам РФ нельзя

Ноябрь, 10 в 0:02

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала информацию о якобы добровольном отступлении оккупантов в Херсоне.

– Мы с вами уже умеем быть терпеливым и ждать официальных сообщений Генштаба. Мы научились не распространять фальстарты побед и давать Силам обороны спокойно работать, без перегрева информационного поля. Верить словам россиян нельзя. Надо быть всегда готовым к чему-либо с их стороны, – написала замминистра у себя в соцсетях в среду, 9 ноября.

Она призвала не сомневаться в действиях наших сил обороны, которые продолжают постепенно вытеснять врага с временно оккупированных территорий как на Востоке, так и на Юге.

– С боями. Наша свобода имеет высокую цену. Но за нее стоит бороться и мы боремся, – резюмировала Анна Маляр.