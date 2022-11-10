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ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
російський паспорт
Фото: Depositphotos

Европейский Союз не будет признавать российские паспорта, выданные на незаконно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

Отмечается, что российские документы, предоставленные жителям захваченных регионов, не могут использоваться для получения виз или въезда в Шенгенскую зону.

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– Это решение является ответом на непровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов, – говорится в заявлении Европейского совета.

Этот шаг еще должен быть официально подписан Европейским парламентом и государствами-членами ЕС.

В ЕС подчеркнули, что систематическая выдача российских паспортов в оккупированных регионах является нарушением международного права, территориальной целостности и независимости Украины.

Ранее стало известно, что в Херсонской области оккупанты заставляют местное население брать российские паспорта. Тем, кто отказывается – угрожают выселением из области на территорию Российской Федерации.

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