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Факты / Україна

Угрожают выселить: россияне заставляют людей в оккупации получать паспорта РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Оккупанты на временно захваченных территориях Украины заставляют местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.

Тем, кто отказывается, поступают угрозы вплоть до выселения, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, в Мариуполе Донецкой области учителям учебных заведений пригрозили увольнением, если те откажутся обменивать украинский паспорт на российский.

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К слову, другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт, если они получают российский.

В Токаревке Херсонской области оккупанты дали людям время до 1 октября, чтобы получить российские паспорта.

Тех, кто не прислушается, собираются выселить и вывезти за пределы оккупированных территорий.

Между тем в Херсоне российские захватчики уже выселили жителей нескольких общежитий.

В дальнейшем туда планируют заселить военнослужащих армии РФ, прибывших усилить подразделения на этом направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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