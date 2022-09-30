Угрожают выселить: россияне заставляют людей в оккупации получать паспорта РФ

Сентябрь, 30 в 7:54

Оккупанты на временно захваченных территориях Украины заставляют местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.

Тем, кто отказывается, поступают угрозы вплоть до выселения, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, в Мариуполе Донецкой области учителям учебных заведений пригрозили увольнением, если те откажутся обменивать украинский паспорт на российский.

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К слову, другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт, если они получают российский.

В Токаревке Херсонской области оккупанты дали людям время до 1 октября, чтобы получить российские паспорта.

Тех, кто не прислушается, собираются выселить и вывезти за пределы оккупированных территорий.

Между тем в Херсоне российские захватчики уже выселили жителей нескольких общежитий.

В дальнейшем туда планируют заселить военнослужащих армии РФ, прибывших усилить подразделения на этом направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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