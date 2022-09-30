Угрожают выселить: россияне заставляют людей в оккупации получать паспорта РФ
Оккупанты на временно захваченных территориях Украины заставляют местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.
Тем, кто отказывается, поступают угрозы вплоть до выселения, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В частности, в Мариуполе Донецкой области учителям учебных заведений пригрозили увольнением, если те откажутся обменивать украинский паспорт на российский.
К слову, другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт, если они получают российский.
В Токаревке Херсонской области оккупанты дали людям время до 1 октября, чтобы получить российские паспорта.
Тех, кто не прислушается, собираются выселить и вывезти за пределы оккупированных территорий.
Между тем в Херсоне российские захватчики уже выселили жителей нескольких общежитий.
В дальнейшем туда планируют заселить военнослужащих армии РФ, прибывших усилить подразделения на этом направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
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