Ноябрь, 14 в 6:42

В понедельник, 14 ноября, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин проведут кулуарную встречу в преддверии саммита Большой двадцатки (G20) на острове Бали в Индонезии.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Оба лидера познакомились более 10 лет назад. И тогда США и Китай сблизились, несмотря на их различия.

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Траектория отношений только положительная, и это в подавляющем большинстве случаев отвечает взаимным интересам обеих стран, сказал Байден в 2011 году, когда в качестве вице-президента посетил Пекин.

Но позитив и оптимизм десятилетней давности сменились взаимной подозрительностью и неприязнью. Когда Байден вернулся в Белый дом в качестве президента, он столкнулся с тем, что американо-китайские отношения оказались в худшем состоянии за последние десятилетия, когда вспыхнула напряженность в торговле, технологиях, геополитике и идеологии.

Но ожидания от предстоящей встречи низкие. США и Китай расходятся во мнениях друг с другом практически по всем важным вопросам, от Тайваня, войны в Украине, Северной Кореи, передачи технологий до формирования мирового порядка.

Возможно, единственная реальная точка соприкосновения, которую обе стороны разделяют перед встречей, — это их ограниченные надежды на то, что из этого может получиться.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Байден хочет создать почву для отношений — другими словами, чтобы предотвратить их вольное перерастание в открытый конфликт. Два лидера не будут публиковать никаких совместных заявлений после переговоров.

Телеканал Sky News также пишет, вряд ли стоит ожидать чего-то положительного от встречи. Байден не планирует идти на какие-либо фундаментальные уступки во время встречи относительно ключевых вопросов и хочет, чтобы он и его коллега выложили собственные “красные линии”.

Также отмечается, что Байден будет решительным в своей защите Украины. Китай тем временем избегает критики в сторону России.

Для Пекина нет “красной линии” более резкой или более важной, чем его претензии на Тайвань. Си Цзиньпин рассматривает воссоединение с островом как ключевой нерешенный вопрос на пути Китая к “великому омоложению” — всеобъемлющему видению, которое он пообещал осуществить к 2049 году.