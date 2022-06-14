Для вторжения в Тайвань? Си Цзиньпин разрешил “невоенные” спецоперации

Июнь, 14 в 13:46

Глава Китая Си Цзиньпин подписал новые правила, регулирующие “невоенные” спецоперации.

Детали “невоенных” спецопераций еще не появились, но “вызывают беспокойство по поводу возможного предстоящего вторжения на Тайвань” под видом “специальной операции”. Об этом пишет издание Radio Free Asia.

Несмотря на то, что Тайвань никогда не руководствовался Коммунистической партией Китая и не входил в состав КНР, а его 23 млн человек не желают отказываться от своего суверенитета или демократического образа жизни, Пекин настаивает, что остров является частью их территории.

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Си подписал указ, который вступает в силу 15 июня, сообщают государственные СМИ, не публикуя распоряжение полностью.

— Это обеспечивает правовую основу невоенной спецоперации, — говорится в сообщении государственного китайского агентства Синьхуа.

Среди заявленных целей документа, состоящего из шести разделов, есть “поддержка национального суверенитета… региональной стабильности и регулирования организации и осуществления невоенных спецопераций”.

Radio Free Asia отмечает, что сообщение появилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал к дипломатическому решению угрозы военных действий в Тайваньском проливе. Выступая через видеосвязь на форуме безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре, Зеленский привел Украину в качестве примера. Он призвал мир к дипломатическим решениям для предотвращения войны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предупредил в пятницу, что “Украина сегодня может быть Восточной Азией завтра”.

Политический обозреватель из Пекина Ву Цян сказал, что Зеленский, похоже, придерживается целей политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Я считаю, что он отвечает взаимностью (в обмен на поддержку США, – Ред. RFA). Он поддерживает стратегические цели США в Индо-Тихоокеанском регионе. В последние несколько месяцев президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен продолжали подчеркивать, что долгосрочным конкурентом США в будущем будет Китай, — сказал он.

Он сказал, что комментарии Зеленского также являются репрезентацией изменения отношения в Восточной Европе и ЕС в отношении Тайваня после полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Доцент политологии Тайваньского национального университета Сунь Ятсена Чен Чи Чи сказал, что Зеленский был достаточно осторожен, чтобы не провоцировать Пекин.

– Он достаточно умен, чтобы не провоцировать Китай, поэтому он не может очень четко высказаться по вопросу о Тайване, и поэтому ему пришлось ответить на него тонко, – сказал Чен в комментарии RFA.

Он сказал, что есть много сфер, в которых Украина полагается на китайскую помощь, и, вероятно, будет полагаться на нее для послевоенного восстановления.

Напомним, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Остином Ллойдом в воскресенье заявил, что Пекин “без колебаний начнет войну”, если Тайвань провозгласит независимость.

Фэнхэ заявил, что “Тайвань – китайский”, и добавил, что “использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет успешным”.