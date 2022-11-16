Ноябрь, 15 в 22:17

После российских атак по территории Украины 15 ноября, по сообщениям польских СМИ, несколько ракет упали на территорию Польши, когда Россия атаковала инфраструктуру Запада Украины.

В ответ на это польский премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Совета министров по делам нацбезопасности и обороны Польши.

Поскольку Польша является членом НАТО, то может задействовать статью 5, которая предусматривает коллективную оборону стран-членов Североатлантического союза.

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Впоследствии на российскую атаку отреагировали другие представители государств-членов НАТО.

Факты ICTV собрали реакцию западных чиновников на ракетные обстрелы территорий Польши.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что преступный российский режим выпустил ракеты, которые попали не только по мирным украинцам, но “и упали на территорию НАТО в Польше”.

— Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление, — написал он в Twitter.

В частности, эстонский МИД заявил, что Эстония готова защищать каждый сантиметр территории НАТО.

— Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что также поддерживает Польшу в российской атаке на территорию НАТО.

— По поводу новостей из Польши сегодня вечером о по меньшей мере двух взрывах. Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен! — написал он.

По сообщению чешского издания Deník N, министр обороны Чехии Яна Черночова считает сообщения о падении ракеты на Польшу доказанными.

— Была ли это ошибка или намеренная провокация, мы скоро узнаем. Все стороны сейчас пытаются быстро провести расследование, в частности выяснить, какого именно типа ракет они были. Я не могу сказать больше на данный момент. Во всяком случае, мы считаем доказанным, что ракеты упали на польскую территорию, иначе начальник Генштаба и директор военной разведки не сообщили бы мне об этом, они бы не сообщили мне о какой-либо дезинформации. Они уже поговорили со своими коллегами за рубежом. Я считаю это доказанным. Теперь вопрос только в том, была ли это ошибка, провокация или цель, — заявила Яна Черночева.

По ее данным, об атаке РФ на территорию Польши проинформировали начальник чешского Генштаба и руководитель военной разведки Чехии.

В то же время премьер Чехии Петр Фиала заявил, что такие действия РФ будут продолжением эскалации, если падение российских ракет подтвердит Польша.

— Сегодняшние массированные ракетные удары российской армии по Украине четко демонстрируют, что Россия хочет терроризировать свой народ и в дальнейшем уничтожать страну. Если Польша подтвердит, что ракеты попали и в ее территорию, это будет дальнейшей эскалацией со стороны России. Мы твердо стоим на стороне нашего союзника по ЕС и НАТО, — написал он в Twitter.

На российскую атаку также отреагировал министр обороны Словакии Яро Надь.

— Очень обеспокоен падением российских ракет на Польшу. Россия должна объяснить, что произошло. Бессмысленные атаки на инфраструктуру должны быть немедленно прекращены. Безрассудство России выходит из-под контроля. Нахожусь в тесном контакте с министром обороны Польши Мариушем Блащаком и союзниками для координации ответных действий, — написал он в Twitter.

В Великобритании заявили, что Лондон “поддерживает тесную связь” с союзниками после сообщений о том, что российские ракеты или снаряды упали в Польше, по словам представителя Министерства иностранных дел Великобритании, пишет CNN.

— Мы изучаем эти сообщения и поддерживаем тесную связь с союзниками, — сказал CNN представитель Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании.

В свою очередь, французское издание BFMTV пишет, что власти Франции совместно со своими союзниками по НАТО “устраняют все сомнения” касательно взрывов в Польше.

— Франция, в рамках НАТО и своих британских, американских и “очевидно” польских союзников, проводит “устранение сомнений” после взрывов, произошедших во вторник в Польше вблизи украинской границы, — пишет BFMTV со ссылкой на официальный источник.

Напомним, американское издание Associated Press со ссылкой на разведку США сообщило, что в Соединенных Штатах подтвердили пересечение российской ракетой границ Польши, которая является членом НАТО, и гибель от российской атаки двух человек.

Перед этим, 15 ноября, Россия обрушила на энергетические объекты Украины один из самых масштабных шквалов ракет, поразив цели с востока на запад и вызвав повсеместное отключение электричества.

Соседняя Молдова также пострадала. Она сообщила о массовых отключениях электроэнергии после того, как удары вывели из строя ключевую линию электропередачи, снабжающую небольшое государство, сказал один из чиновников.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила не менее 85 ракет, “большинство из них по нашей энергетической инфраструктуре”, что отключило электричество во многих городах.

Фото: Visegrad 24