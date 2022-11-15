Ноябрь, 15 в 21:13

Высокопоставленный представитель американской разведки утверждает, что российские ракеты пересекли границу с территорией Польши, которая является членом НАТО, в результате чего погибли два человека.

Об этом пишет Associated Press.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер не сразу подтвердил информацию, но сказал, что высшие руководители проводят экстренное совещание в связи с “кризисной ситуацией”.

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Ранее польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в зону, где сушилось зерно, в Пшеводуве, польском селе недалеко от границы с Украиной.

Польша является членом Североатлантического союза (НАТО). Таким образом, потенциальная атака России на страну Альянса дает возможность Варшаве реализовать статью 5 НАТО, согласно которой, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и будут принимать все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, на которого было совершено нападение.

Перед этим, 15 ноября, Россия обрушила на энергетические объекты Украины один из самых масштабных шквалов ракет, поразив цели с востока на запад и вызвав повсеместное отключение электричества.

Соседняя Молдова также пострадала. Она сообщила о массовых отключениях электроэнергии после того, как удары вывели из строя ключевую линию электропередачи, снабжающую небольшое государство, сказал один из чиновников.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила не менее 85 ракет, “большинство из них по нашей энергетической инфраструктуре”, что отключило электричество во многих городах.