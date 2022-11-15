Ноябрь, 15 в 14:31

Президент США Джо Байден провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Большой двадцатки (G20) на Бали.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, одной из тем разговора было продление действия зернового соглашения об экспорте агропродукции из Украины через Черное море.

– Президент Байден выразил благодарность президенту Эрдогану за его усилия по возобновлению Черноморской зерновой инициативы. Они согласились, что она имеет решающее значение для улучшения глобальной продовольственной безопасности на фоне войны России, и что инициатива должна быть продлена, — подчеркнули в Белом доме.

Джо Байден выразил глубокие соболезнования турецкому лидеру и народу Турции в связи с недавним терактом в Стамбуле. Президент США заверил, что Вашингтон поддерживает Турцию как союзника по НАТО.

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Лидеры также обсудили тесную координацию по вопросам НАТО и другим проблемам регионального и глобального значения.

Как известно, зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. Речь идет о разблокировании экспорта украинской агропродукции, в том числе зерна, из трех портов на Черном море (Одесса, Черноморск и Южный).

Украина подписала соглашение с ООН и Турцией. Отдельный документ заключила и Россия.

Соглашение подписано на 120 дней, то есть до 19 ноября, с возможностью продления. Все подписанты, кроме РФ, поддерживают дальнейшее функционирование зернового коридора.

В октябре страна-агрессор заблокировала десятки судов в районе пролива Босфор: российские инспекторы начали существенно задерживать их проверку. В результате образовалась огромная очередь кораблей, перевозивших украинское зерно.

29 октября, после взрывов во временно оккупированном Севастополе, РФ объявила о выходе из зерновой сделки. Однако зерновой коридор продолжил действовать при содействии Турции и ООН.