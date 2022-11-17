На место падения ракеты в Польше допустили украинских экспертов

Ноябрь, 17 в 16:30

На место падения ракеты в Пшеводове допустили украинских экспертов. Они будут участвовать в расследовании инцидента.

Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

– Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что защищается от России и борется с российскими ракетами. Украинских экспертов допустили к месту происшествия, – написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в расследовании принимают участие эксперты из Польши и США.

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Уже собран ряд доказательств, демонстрирующих последовательность событий. Следователи исследуют остатки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление прилета.

Кумох подчеркнул, что никто не обвиняет Украину в умышленном нанесении удара по территории Польши. И никто не отказывает нашей стране в праве на защиту.

Напомним, 15 ноября, во время массированного удара по территории Украины ракета упала в Польше. В результате инцидента погибли два человека. Взрыв в польской деревне Пшеводов произошел примерно в 15:40.

Сначала в Польше заявили, что упала ракета российского производства. Впоследствии начали звучать предположения, что ракету могли выпустить украинские силы ПВО во время противодействия российской атаке.