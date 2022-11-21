Ноябрь, 21 в 11:44

Организация Североатлантического договора (НАТО) исчерпала значительную часть собственных запасов оружия и боеприпасов при оказании помощи Украине. Поэтому военному блоку необходимо сотрудничать с промышленностью, чтобы нарастить производство для продолжения такой поддержки.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью на канадском телеканале CBC News.

Он отметил, что НАТО должно восстановить свой военный потенциал, чтобы поддерживать Киев в “долгосрочной перспективе”.

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– Главный месседж от союзников по НАТО, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Речь идет о солидарности с Украиной, но также в наших интересах, чтобы Путин не одержал победу в Украине. Поскольку если он выиграет, это будет месседжем для всех авторитарных лидеров, что они могут добиваться своих целей, используя агрессивную военную силу и нарушая международное право. И мир станет более опасным, – объяснил Столтенберг.

Генсек добавил, что военный блок должен подготовиться к “длинному пути” в Украине. Он также подчеркнул, что интерес НАТО в сфере безопасности состоит в том, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин проиграл, а Украина как суверенное государство выстояла.

– Чтобы этого достичь, мы исчерпываем наши запасы, чтобы передавать оружие и боеприпасы Украине. Теперь мы должны пополнить запасы, мы активно сотрудничаем с промышленностью, чтобы нарастить производство, – заявил он.

Столтенберг уточнил, что страны-члены НАТО должны быть готовы заплатить определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины. Речь идет о росте цен на энергоносители и других экономических последствиях, спровоцированных войной РФ против нашего государства.

– Мы должны помнить, что цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью каждый день. И наша обязанность их поддерживать, – заявил генсек НАТО.

Недавно западные СМИ сообщали, что в США заканчиваются некоторые системы вооружения и боеприпасы, необходимые Украине для борьбы с полномасштабной российской агрессией.