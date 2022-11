Ракетные удары России по украинским инфраструктурным объектам не останутся безнаказанными.

В этом заверил лидеров Кремля президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

Глава ПАСЕ подчеркнул, что ракетными ударами по гражданской инфраструктуре, в том числе и по родильному отделению больницы в Вольнянске Запорожской области и поликлинике в Купянске Харьковской области, Россия продолжает нарушать международное право.

By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware — there will be no impunity for these crimes. @PACE_News

— Tiny Kox (@PACE_President) November 23, 2022