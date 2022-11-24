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Лидеры Кремля, берегитесь! В ПАСЕ пригрозили РФ наказанием за ракетные удары

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022

Ракетные удары России по украинским инфраструктурным объектам не останутся безнаказанными.

В этом заверил лидеров Кремля президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

Глава ПАСЕ подчеркнул, что ракетными ударами по гражданской инфраструктуре, в том числе и по родильному отделению больницы в Вольнянске Запорожской области и поликлинике в Купянске Харьковской области, Россия продолжает нарушать международное право.

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– Лидеры Кремля, берегитесь! Эти преступления не останутся безнаказанными, – заверил Тини Кокс.

Напомним, днем ​​23 ноября россияне выпустили по зданиям и энергетической инфраструктуре Киева, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей 67 крылатых ракет и около 10 ударных беспилотников Ланцет.

51 ракету и пять БПЛА Силы обороны Украины сбили.

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До этого массированного обстрела россияне попали в родильное отделение больницы в Вольнянске Запорожской области, убив младенца, которому было всего два дня.

Мать новорожденного выжила. Один из двух пострадавших врачей находится в тяжелом состоянии.

Два человека погибли и двое получили ранения при обстреле девятиэтажки и поликлиники в Купянске Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Tiny Kox

Фото: Александр Старух

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