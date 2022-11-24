Лидеры Кремля, берегитесь! В ПАСЕ пригрозили РФ наказанием за ракетные удары
Ракетные удары России по украинским инфраструктурным объектам не останутся безнаказанными.
В этом заверил лидеров Кремля президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.
Глава ПАСЕ подчеркнул, что ракетными ударами по гражданской инфраструктуре, в том числе и по родильному отделению больницы в Вольнянске Запорожской области и поликлинике в Купянске Харьковской области, Россия продолжает нарушать международное право.
– Лидеры Кремля, берегитесь! Эти преступления не останутся безнаказанными, – заверил Тини Кокс.
By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware — there will be no impunity for these crimes. @PACE_News
— Tiny Kox (@PACE_President) November 23, 2022
Напомним, днем 23 ноября россияне выпустили по зданиям и энергетической инфраструктуре Киева, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей 67 крылатых ракет и около 10 ударных беспилотников Ланцет.
51 ракету и пять БПЛА Силы обороны Украины сбили.
До этого массированного обстрела россияне попали в родильное отделение больницы в Вольнянске Запорожской области, убив младенца, которому было всего два дня.
Мать новорожденного выжила. Один из двух пострадавших врачей находится в тяжелом состоянии.
Два человека погибли и двое получили ранения при обстреле девятиэтажки и поликлиники в Купянске Харьковской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Tiny Kox
Фото: Александр Старух