Ноябрь, 25 в 16:43

После ряда поражений России в войне министр обороны Великобритании Бен Уоллес призывает Украину “продолжать контрнаступление и сохранять импульс” против оккупационных сил диктатора Владимира Путина в период зимы.

— Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке оборудования и качества своего персонала против деморализованных, плохо обученных, плохо оснащенных россиян, в интересах Украины было бы сохранить динамику в течение зимы, — сказал Воллес.

Глава Минобороны Британии напомнил, что Силы обороны Украины имеют 300 тыс. единиц зимнего снаряжения от международного сообщества.

Уоллес сказал The Daily Beast, что такой совет он дал бы своим украинским коллегам, с которыми общается “почти еженедельно”. Он похвалил украинцев за то, что они шокировали мир, продемонстрировав свое мужество и умение, а также огромные недостатки российских вооруженных сил.

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Как пишет издание, Воллес заявил это “тогда, когда американские чиновники пытались подтолкнуть Украину с поля боя к столу переговоров”. Речь идет о том, как две недели назад генерал ВС США Марк Милли усомнился, что Украина может в ближайшее время добиться полной победы на поле боя, и поэтому, по его мнению, должно использовать ожидаемое замедление военных операций зимой как “окно” для переговоров с РФ.

Также Уоллес рассказал, что ознакомлен с ситуацией со снаряжением мобилизованных россиян.

— Недавно была развернута российская часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, который идет в поля… Масштабы у россиян есть, но они не очень. Ну, большинство из тех, кто был хорошим (военнослужащим, – Ред.) – мертвы, – отметил он.

Уоллес добавил, что высшее руководство РФ “бросает мобилизованных в мясорубку”, используя огромное количество артиллерии. Но подчеркнул, что только нация, не заботящаяся о собственном народе, может отправить 100 тыс. своих людей на смерть, ранение или дезертирование.

Источник: The Daily Beast