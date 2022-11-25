Ноябрь, 25 в 15:04

Правительство Германии подтвердило, что ведет переговоры с союзниками после того, как Польша попросила отправить в Украину системы ПВО Patriot.

Первоначально Берлин предложил эти системы ЗРК Польше для защиты своего воздушного пространства после того, как на прошлой неделе со стороны Украины залетела ракета, убив двух людей.

Но Польша отклонила это предложение Германии, заявив, что лучше отправить ЗРК Patriot в Украину.

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— Мы обсуждаем с нашими союзниками, как реагировать на предложение Польши, — заявил представитель правительства Германии.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что использование систем НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами.

— Эти Patriot являются частью интегрированной ПВО НАТО, то есть предназначены для территории НАТО. Если они используются за пределами зоны НАТО, то это должно быть предварительно согласовано с НАТО и с союзниками, — сказала министр.

Но сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что члены организации Североатлантического договора не будут блокировать это решение, заявив, что это могут решать отдельные страны.

— С военной точки зрения было бы лучше, если бы они [системы ПВО] находились в Украине, чтобы еще и защищать польскую территорию. Тогда бы они максимально эффективно защищали и Украину, и Польшу, — ранее заявил президент Польши Анджей Дуда.

Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине системы противоракетной обороны Patriot.