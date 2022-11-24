Ноябрь, 24 в 20:52

Немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot предназначены для территории НАТО.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ответ на предложение Польши.

В четверг Берлин дал понять, что установки ПВО Patriot, которые он предложил Польше, предназначены для использования на территории НАТО, в ответ на требования Варшавы направить систему на Украину.

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— Эти Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, что означает, что они предназначены для развертывания на территории НАТО, — заявила она.

По ее словам, любое использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с Альянсом и членами блока.

Ранее Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot для обеспечения безопасности ее воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала шальная ракета и убила двух человек.

Перед этим министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию направить огневые установки Patriot в Украину.

— После новых российских ракетных атак я попросил Германию, чтобы батареи Patriot, предложенные Польше, были переданы Украине и размещены на ее западной границе, — написал Блащак в Twitter.

В понедельник, 21 ноября, Польша заявила, что предложит разместить дополнительные пусковые установки ракет Patriot у границы с Украиной.

Наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot компании Raytheon, предназначены для перехвата приближающихся ракет.

Но эти системы в НАТО в дефиците, поскольку после холодной войны многие союзники по НАТО сократили их количество, чтобы отразить оценку того, что отныне им придется иметь дело только с ограниченной ракетной угрозой, исходящей от таких стран, как Иран.

Это мнение резко изменилось после вторжения России в Украину, что заставило союзников по НАТО срочно увеличить запасы боеприпасов и решить проблему нехватки систем противовоздушной обороны.

Когда Германия была передовой страной НАТО во время холодной войны, она располагала 36 установками Patriot, и даже тогда она полагалась на поддержку союзников по НАТО. Сегодня численность немецких войск сократилась до 12 единиц Patriot, две из которых развернуты в Словакии.