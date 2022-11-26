Ноябрь, 26 в 15:54

Россия может спровоцировать еще один искусственный голод в мире – на этот раз в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Об этом заявил во время визита в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он обратил внимание на то, что на 26 ноября приходится 90-я годовщина Голодомора в Украине 1932-1933 годов, который устроил советский режим.

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– Мы встречаемся в 90-ю годовщину Голодомора, созданного искусственно российским коммунистическим режимом. Сегодня мы стоим на пороге того, что можем увидеть еще один искусственный голод, вызванный РФ в странах Африки и Юго-Восточной Азии, — подчеркнул Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьерами Украины и Литвы.

Он добавил, что, блокируя украинские порты, РФ блокирует гуманитарные возможности.

Поэтому Украина, Польша, Литва вместе с другими европейскими странами будут и дальше работать над разблокированием коридоров для экспорта украинской агропродукции, в частности зерна.

– У нас есть общее прошлое (у Украины, Польши и Литвы, – Ред.), общее настоящее. И я надеюсь, что у нас должно быть общее, очень светлое будущее, — добавил Моравецкий.

Как известно, 22 июля в Стамбуле было подписано зерновое соглашение, разблокировавшее экспорт из Украины. Наше государство подписало документ с ООН и Турцией. Аналогичное отдельное соглашение заключила РФ.

Зерно и другую агропродукцию экспортируют из трех портов на Черном море: Одесса, Черноморск и Южный.

Соглашение действовало в течение 120 дней, то есть до 19 ноября. Все подписанты, кроме РФ, настаивали на его продлении.

Москва в это время искусственно блокировала десятки судов в районе пролива Босфор, чтобы сорвать действие зернового коридора. А 29 октября, после взрывов во временно оккупированном Севастополе, РФ объявила о выходе из зерновой сделки.

Несмотря на это, зерновой коридор продолжает действовать при содействии ООН и Турции. 17 ноября стало известно, что вывоз украинской агропродукции через Черное море продлили еще на четыре месяца.

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля