Сийярто озвучил условие снятия венгерского вето на созыв Комиссии Украина – НАТО

Ноябрь, 29 в 19:04

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт блокирует участие Киева в официальных заседаниях Комиссии Украина-НАТО.

На своей странице в социальной сети Facebook Сийярто заявил, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

— В нашей позиции нет ничего нового или удивительного. Мы годами давали понять, что пока Украина не вернет права венгров Закарпатья, мы не согласимся на созыв этого органа. Мы не поднимали этот вопрос с начала войны и не намерены делать это сейчас, – написал он.

Он выразил надежду, что “мир наступит как можно быстрее, и тогда этот вопрос можно будет снова обсуждать”.

Сейчас смотрят

Ранее издание Financial Times сообщило, что Венгрия выступила против участия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в официальной сессии глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Бухаресте, поэтому министр вынужден был встречаться с коллегами за отдельным ужином.

Спикер МИД Олег Николенко объяснил, что это не так. Он сказал, что Будапешт с 2017 года блокирует проведение заседаний Комиссии Украина – НАТО выше уровня послов.

— Соответственно, главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генсек НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу глав МИД НАТО и Украины.

Николенко подчеркнул, что это полноценная министерская встреча, но не в формате Комиссии Украина-НАТО. В том же формате ранее встречались и министры обороны НАТО и Украины.

После того, как Венгрия снимет свою оговорку, министерские встречи могут проходить и в рамках Комиссии Украина – НАТО.