Ноябрь, 29 в 14:21

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала британцев не забывать о трагедии, с которой столкнулась Украина, в это Рождество. Об этом она сказала в интервью радио BBC.

— Я понимаю, что девять месяцев – это очень долго, и украинцы очень устали от этой войны, но у нас нет выбора. Мы боремся за жизнь. Это не просто война за нашу свободу и нашу жизнь. Это война противоположных мировоззрений: война ценностей. Важно, чтобы они были сохранены, – сказала она.

Зеленская выразила надежду, что приближение Рождества не заставит британцев “забыть о нашей трагедии и привыкнуть к нашим страданиям”.

Слова первой леди прозвучали на фоне непрекращающихся атак России на критически важную инфраструктуру Украины, из-за которых миллионы мирных жителей остались без света.

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Зеленская заявила, что Россия преследует цель “терроризировать людей в Украине зимой, испугать нас, что мы можем не выдержать холода, тьму, без интернета”.

— Зима коварна, и именно на это рассчитывает руководство России. К счастью, мы выносливы. Наверное, было бы неправильно сказать, что эти вещи нас не пугают, они пугают, но мы понимаем, почему мы можем и должны это терпеть, и мы будем бороться за мир, электроэнергию и свет, – сказала Зеленская.

В рамках визита в Лондон Елена Зеленская встретилась с супругами Сунак. Она стала первой женой лидера государства, с которой встретилась супруга премьер-министра Британии Ашата Мурти в своем новом статусе.

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В ходе встречи много времени уделили обсуждению вопросов образования и культурной дипломатии. Зеленская рассказала, что поделилась с Мурти направлениями работы своей фундации и рассказала, как к ней могут присоединиться британцы.

Также поговорили о последствиях обстрелов нашей критической инфраструктуры со стороны России, о людях, оставшихся без света и тепла, врачах, которые должны делать операции без электричества.

Во вторник днем ​​Зеленская должна выступить перед британским парламентом.