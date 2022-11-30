Оккупанты заявили о назначении нового “директора” на Запорожской АЭС

Ноябрь, 30 в 16:58

Российский Росэнергоатом, который оккупанты назначили управляющей компанией для захваченной Запорожской ОВА, заявил о назначении нового псевдодиректора станции Юрия Черничука.

По данным СМИ, перед этим он якобы занимал должность главного инженера в Государственном предприятии НАЭК Энергоатом.

– Новым “директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции” стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат бывшего работодателя, концерна НАЭК, занимал позицию главного инженера, – заявил советник гендиректора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа.

Он утверждает, что Черничук несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией, не терял связи с сотрудниками АЭС.

Сейчас смотрят

Представитель российской компании отмечает, что руководящие должности в управлении ЗАЭС якобы занимают “заключившие контракт” представители бывшего коллектива. Он отмечает, что пока нет признаков ухода РФ из ЗАЭС и Энергодара.