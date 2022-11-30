Оккупанты заявили о назначении нового “директора” на Запорожской АЭС
Российский Росэнергоатом, который оккупанты назначили управляющей компанией для захваченной Запорожской ОВА, заявил о назначении нового псевдодиректора станции Юрия Черничука.
По данным СМИ, перед этим он якобы занимал должность главного инженера в Государственном предприятии НАЭК Энергоатом.
– Новым “директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции” стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат бывшего работодателя, концерна НАЭК, занимал позицию главного инженера, – заявил советник гендиректора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа.
Он утверждает, что Черничук несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией, не терял связи с сотрудниками АЭС.
Представитель российской компании отмечает, что руководящие должности в управлении ЗАЭС якобы занимают “заключившие контракт” представители бывшего коллектива. Он отмечает, что пока нет признаков ухода РФ из ЗАЭС и Энергодара.