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Факты / Світ / Мировые новости

Оккупанты заявили о назначении нового “директора” на Запорожской АЭС

Юля Захарченко, редактор ленты
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Российский Росэнергоатом, который оккупанты назначили управляющей компанией для захваченной Запорожской ОВА, заявил о назначении нового псевдодиректора станции Юрия Черничука.

По данным СМИ, перед этим он якобы занимал должность главного инженера в Государственном предприятии НАЭК Энергоатом.

– Новым “директором ЗАЭС и первым заместителем гендиректора АО эксплуатирующей организации Запорожской электростанции” стал Юрий Алексеевич Черничук, который в системе координат бывшего работодателя, концерна НАЭК, занимал позицию главного инженера, – заявил советник гендиректора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа.

Он утверждает, что Черничук несколько месяцев был ключевым человеком в управлении станцией, не терял связи с сотрудниками АЭС.

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Представитель российской компании отмечает, что руководящие должности в управлении ЗАЭС якобы занимают “заключившие контракт” представители бывшего коллектива. Он отмечает, что пока нет признаков ухода РФ из ЗАЭС и Энергодара.

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