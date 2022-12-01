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САУ Gepard и надводные дроны: Германия объявила о новой помощи для ВСУ

Юлия Соколова, редактор ленты
САУ Gepard
Фото: Getty Images

Германия предоставляет новый пакет военной помощи для Украины. Он, в частности, включает в себя зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Так, правительство Германии в четверг, 1 декабря, обновило перечень военной помощи, которая была передана нашему государству в течение последней недели.

В списке недавно предоставленного оборудования:

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  • три мостоукладочных танка BEAVER;
  • восемь надводных беспилотников (в дополнение к двум, предоставленным ранее);
  • еще 12 пограничных автомобилей (ранее было предоставлено 53);
  • 4 тыс. спальных мешков (в дополнение к уже переданным 10 тыс.);
  • запасные части к вертолетам Ми-24;
  • 30 машин скорой помощи.

Кроме того, правительство Германии анонсировало предоставление Украине еще семи зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 100 тыс. аптечек. Отмечается, что это вооружение и аптечки находятся в процессе передачи.

В то же время из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от озвучивания деталей о способах и датах транспортировки оружия.

– Общая стоимость индивидуальных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт товаров военного назначения в период с 1 января 2022 года по 28 ноября 2022 года, составляет €1,9 млрд, — отмечается в сообщении.

Часть техники Берлин поставляет со складов Бундесвера, а остальная часть производится немецкой промышленностью.

Как известно, Gepard (Гепард) – это немецкая зенитная самоходная установка, предназначенная для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей, а также для ликвидации наземных (надводных) целей. Снаружи САУ установлены две 35-мм пушки скорострельностью 550 выстрелов в минуту.

По состоянию на середину ноября в Германии отчитались о предоставлении Украине 30 зенитных установок Gepard.

В сентябре Германия впервые решила передать бронетехнику украинской армии. Речь идет о 50 бронеавтомобилях Dingo.

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Источник: Сайт правительства Германии

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