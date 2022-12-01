САУ Gepard и надводные дроны: Германия объявила о новой помощи для ВСУ
Германия предоставляет новый пакет военной помощи для Украины. Он, в частности, включает в себя зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.
Так, правительство Германии в четверг, 1 декабря, обновило перечень военной помощи, которая была передана нашему государству в течение последней недели.
В списке недавно предоставленного оборудования:
- три мостоукладочных танка BEAVER;
- восемь надводных беспилотников (в дополнение к двум, предоставленным ранее);
- еще 12 пограничных автомобилей (ранее было предоставлено 53);
- 4 тыс. спальных мешков (в дополнение к уже переданным 10 тыс.);
- запасные части к вертолетам Ми-24;
- 30 машин скорой помощи.
Кроме того, правительство Германии анонсировало предоставление Украине еще семи зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 100 тыс. аптечек. Отмечается, что это вооружение и аптечки находятся в процессе передачи.
В то же время из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от озвучивания деталей о способах и датах транспортировки оружия.
– Общая стоимость индивидуальных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт товаров военного назначения в период с 1 января 2022 года по 28 ноября 2022 года, составляет €1,9 млрд, — отмечается в сообщении.
Часть техники Берлин поставляет со складов Бундесвера, а остальная часть производится немецкой промышленностью.
Как известно, Gepard (Гепард) – это немецкая зенитная самоходная установка, предназначенная для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей, а также для ликвидации наземных (надводных) целей. Снаружи САУ установлены две 35-мм пушки скорострельностью 550 выстрелов в минуту.
По состоянию на середину ноября в Германии отчитались о предоставлении Украине 30 зенитных установок Gepard.
В сентябре Германия впервые решила передать бронетехнику украинской армии. Речь идет о 50 бронеавтомобилях Dingo.
Источник: Сайт правительства Германии