Декабрь, 03 в 7:32

Президент РФ Владимир Путин никоим образом не проявил своей готовности к переговорам и прекращению войны.

Так представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби отреагировал на заверение спикера Кремля Дмитрия Пескова якобы в открытости Путина к переговорам.

– Я бы с осторожностью относился ко всему, что выходит из Кремля, когда речь идет о таких заявлениях. Путин не продемонстрировал, что он готов сесть и поговорить о прекращении войны, – сказал Джон Кирби.

По его словам, наиболее выразительным признаком серьезных намерений Путина будет вывод войск РФ с территории Украины, прекращение обстрелов украинской инфраструктуры и запуска беспилотников по гражданским целям.

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– Действия имеют больший вес, чем слова. А действия россиян свидетельствуют о мрачной решимости продолжать убивать украинцев, – подчеркнул представитель Совета национальной безопасности при президенте США.

Напомним, что 1 декабря президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил, что не планировал в ближайшее время говорить с Путиным, но готов это сделать, если лидер Кремля продемонстрирует заинтересованность в прекращении войны.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что “Путин всегда был открыт к переговорам, но отказ США признать территорию Украины, на которую претендует Россия, существенно усложняет поиск общей основы для дискуссии”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: USA Today