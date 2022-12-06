Польша не будет передавать Украине системы ПВО Patriot — Блащак
Польша не будет передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, соответствующее решение было принято после разговора с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт.
– После разговора я с разочарованием принимаю решение отказаться от планов. Развертывание Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев, — отмечает министр.
Недавно министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новые поставки военной техники от западных партнеров, в частности, танков и ракетных систем, но для этого нужно время.
По его словам, Patriot – это система противовоздушной обороны средней дальности, а NASAMS или IRIS-T – короткой. Все идет постепенно, системы Patriot очень сложные, дорогие и медленные в плане производства, отметил Резников.