Польша не будет передавать Украине системы ПВО Patriot — Блащак

Декабрь, 06 в 20:46

Польша не будет передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, соответствующее решение было принято после разговора с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт.

– После разговора я с разочарованием принимаю решение отказаться от планов. Развертывание Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев, — отмечает министр.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новые поставки военной техники от западных партнеров, в частности, танков и ракетных систем, но для этого нужно время.

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По его словам, Patriot – это система противовоздушной обороны средней дальности, а NASAMS или IRIS-T – короткой. Все идет постепенно, системы Patriot очень сложные, дорогие и медленные в плане производства, отметил Резников.