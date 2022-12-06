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Польша не будет передавать Украине системы ПВО Patriot — Блащак

Юля Захарченко, редактор ленты
Patriot

Польша не будет передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, соответствующее решение было принято после разговора с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт.

– После разговора я с разочарованием принимаю решение отказаться от планов. Развертывание Patriot в западных регионах Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев, — отмечает министр.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новые поставки военной техники от западных партнеров, в частности, танков и ракетных систем, но для этого нужно время.

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По его словам, Patriot – это система противовоздушной обороны средней дальности, а NASAMS или IRIS-T – короткой. Все идет постепенно, системы Patriot очень сложные, дорогие и медленные в плане производства, отметил Резников.

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