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Факты / Світ / Мировые новости

Усиление ПВО Украины: о чем говорил Залужный с начальником Объединенного штаба ВС Франции

Юля Захарченко, редактор ленты
Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции, генералом армии Тьерри Бюркаром.

– Обсудили ситуацию на фронте российско-украинской войны. Указал на массированное применение противником ракет и беспилотников по гражданским объектам, что безусловно актуализирует вопрос усиления противовоздушной обороны Украины, — отмечает главнокомандующий ВСУ в Telegram.

Валерий Залужный поблагодарил начальника французской армии и весь народ страны за поддержку, а также военную помощь Вооруженным силам Украины.

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