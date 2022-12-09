Усиление ПВО Украины: о чем говорил Залужный с начальником Объединенного штаба ВС Франции

Декабрь, 08 в 23:51

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции, генералом армии Тьерри Бюркаром.

– Обсудили ситуацию на фронте российско-украинской войны. Указал на массированное применение противником ракет и беспилотников по гражданским объектам, что безусловно актуализирует вопрос усиления противовоздушной обороны Украины, — отмечает главнокомандующий ВСУ в Telegram.

Валерий Залужный поблагодарил начальника французской армии и весь народ страны за поддержку, а также военную помощь Вооруженным силам Украины.