Противоракетный щит Европы могут создать через пять лет — Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что запланированный противоракетный щит удастся разработать в течение следующих пяти лет.
– Сейчас правительство общается с производителями разных систем, чтобы подготовиться к конкретным решениям, – отмечает канцлер ФРГ.
Шольц подтвердил свою цель увеличить расходы на оборону Германии, чтобы достичь целевого показателя 2% ВВП, установленного для союзников НАТО, включая расширение противовоздушной обороны для так называемого небесного щита с другими государствами Организации Североатлантического договора.
Германия и более десятка стран-членов НАТО намерены совместно приобрести системы противовоздушной обороны, которые будут защищать территорию союзников от ракет.
Среди рассматриваемых вариантов израильская система противоракетной защиты Arrow 3, американский ЗРК Patriot и немецкий ракетный комплекс IRIS-T.
Источник: ThePrint