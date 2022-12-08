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Противоракетный щит Европы могут создать через пять лет — Шольц

Юля Захарченко, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что запланированный противоракетный щит удастся разработать в течение следующих пяти лет.

– Сейчас правительство общается с производителями разных систем, чтобы подготовиться к конкретным решениям, – отмечает канцлер ФРГ.

Шольц подтвердил свою цель увеличить расходы на оборону Германии, чтобы достичь целевого показателя 2% ВВП, установленного для союзников НАТО, включая расширение противовоздушной обороны для так называемого небесного щита с другими государствами Организации Североатлантического договора.

Германия и более десятка стран-членов НАТО намерены совместно приобрести системы противовоздушной обороны, которые будут защищать территорию союзников от ракет.

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Среди рассматриваемых вариантов израильская система противоракетной защиты Arrow 3, американский ЗРК Patriot и немецкий ракетный комплекс IRIS-T.

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Источник: ThePrint

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