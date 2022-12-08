Декабрь, 08 в 17:34

В ближайшие недели США направят в Эстонию дополнительные войска и силы, чтобы укрепить оборонную позицию НАТО и повысить безопасность своих союзников.

Об этом говорится в сообщении эстонского Министерства обороны.

Размещение американских войск в Эстонии является продолжением инициативы президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде и частью более длительной серии ротаций, которые обеспечат постоянное присутствие США в странах Балтии. Этот шаг подтверждает, что Эстония и США разделяют общие ценности, и является свидетельством хорошего сотрудничества в области обороны и безопасности между двумя странами.

Сейчас смотрят

— Это решение представляет собой важный шаг вперед в ротационном присутствии американских сил в Эстонии и странах Балтии. Он демонстрирует давнюю приверженность США безопасности нашего региона и значительно укрепляет оборонную позицию НАТО, — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По данным министерства, США развернут в Эстонии пехотную роту и пусковую установку HIMARS, а также соответствующее оборудование и системы управления.

Подразделения будут участвовать в совместных учениях с Силами обороны Эстонии, чтобы повысить их оперативную совместимость и быть готовыми защитить Эстонию в случае необходимости.

— Эстония последовательно предпринимает значительные шаги по укреплению своей независимой обороноспособности. Мы рассчитываем получить свои системы HIMARS к 2025 году, поэтому приобретение базовых навыков и знаний на американских установках раньше означает, что переход систем будет более плавным, и это критическое преимущество для нас, — добавил Певкур.

Отметим, что Вооруженные силы Эстонии и США также сотрудничают в рамках НАТО для создания дивизионной структуры. Таким образом Эстония присоединилась к американской программе Warfighter, которая состоит из серии военных учений.

— Эстонская дивизия пройдет соответствующую подготовку для дальнейшего развития своей готовности и оперативной совместимости с ближайшими союзниками и для защиты Эстонии и НАТО в целом, — сказал министр Певкур.

В заявлении Минобороны Эстонии говорится, что развертывание сил является продолжением усилий по обеспечению защиты “каждого сантиметра территории НАТО”.

Кроме того, укрепление оборонной позиции стран Северноатлантического блока является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, а именно на неспровоцированное нападение и жестокую войну России против Украины.

В дополнение к развертыванию США, в Эстонии в настоящее время несет службу усиленное передовое присутствие НАТО под руководством Великобритании, а также французские и датские подразделения и исландские эксперты. Кроме того, в Эстонии действует миссия по обеспечению воздушной безопасности на Балтике, которую в настоящее время осуществляют ВВС Германии.

Фото: Министерство обороны Эстонии/ Kaitseministeerium