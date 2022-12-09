Воздушные силы РФ передислоцировали дальнюю авиацию после взрывов на аэродромах — Игнат
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Воздушные силы Российской Федерации после взрывов на аэродромах 5 декабря передислоцировали и рассредоточили свою дальнюю авиацию.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне сосредоточили авиацию на разных аэродромах РФ.
— Свою стратегическую дальнюю авиацию они растянули, где это возможно, где ее можно обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать, — рассказал Игнат.
Утром 5 декабря прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области.
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Известно, что неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе. Повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-195, ранены два человека.