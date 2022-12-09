Воздушные силы РФ передислоцировали дальнюю авиацию после взрывов на аэродромах — Игнат

Декабрь, 09 в 16:49

Воздушные силы Российской Федерации после взрывов на аэродромах 5 декабря передислоцировали и рассредоточили свою дальнюю авиацию.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне сосредоточили авиацию на разных аэродромах РФ.

— Свою стратегическую дальнюю авиацию они растянули, где это возможно, где ее можно обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать, — рассказал Игнат.

Утром 5 декабря прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области.

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Известно, что неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе. Повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-195, ранены два человека.