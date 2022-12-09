Освобожденные защитники Азовстали в Турции могут встретиться с родными — Ермак

Декабрь, 09 в 15:30

Освобожденные из российского плена защитники Мариуполя и Азовстали, находящиеся в Турции, могут встретиться со своими родными до начала праздников.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве 9 декабря.

— Мы работаем над тем, чтобы родные попали к ним еще до новогодних и рождественских праздников, — сказал Ермак.

По словам Ермака, он находится на постоянной связи с освобожденными защитниками.

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— Они в хороших условиях, они продолжают проходить медицинское, уже не обследование, а лечение, восстановление, — уверяет глава Офиса президента.

Ермак также рассказал, что они помогают в вопросах освобождения других украинских военнопленных, которых нужно вернуть домой.