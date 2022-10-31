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Факты / Україна

Штурмовали Азовсталь с оккупантами: семи украинцам сообщили о подозрении

Евгения Грейс, редактор ленты
Азовсталь штурм

Семи гражданам Украины сообщили о подозрении в государственной измене за участие в штурме завода Азовсталь, когда там вели борьбу украинские защитники во время обороны Мариуполя.

Бывший заместитель начальника управления — начальник отдела борьбы с торговлей людьми Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области и еще шесть человек во время военного положения перешли на сторону оккупантов и участвовали в незаконном вооруженном формировании “ДНР”.

Сам начальник стал так называемым министром внутренних дел “ДНР”.

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Фото: Офіс генпрокурора

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В этом году в составе “спецподразделения КАСКАД МВД ДНР” они штурмовали вместе с российскими захватчиками металлургический комбинат, а также руководили их захватом в плен.

Следствие ведет главное управление Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Нацполиции Украины.

Напомним, начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич рассказал об ошибках обороны Мариуполя.

Фото: Азов

Источник: Офис генпрокурора
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