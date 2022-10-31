Штурмовали Азовсталь с оккупантами: семи украинцам сообщили о подозрении
Семи гражданам Украины сообщили о подозрении в государственной измене за участие в штурме завода Азовсталь, когда там вели борьбу украинские защитники во время обороны Мариуполя.
Бывший заместитель начальника управления — начальник отдела борьбы с торговлей людьми Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области и еще шесть человек во время военного положения перешли на сторону оккупантов и участвовали в незаконном вооруженном формировании “ДНР”.
Сам начальник стал так называемым министром внутренних дел “ДНР”.
В этом году в составе “спецподразделения КАСКАД МВД ДНР” они штурмовали вместе с российскими захватчиками металлургический комбинат, а также руководили их захватом в плен.
Следствие ведет главное управление Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Нацполиции Украины.
Напомним, начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич рассказал об ошибках обороны Мариуполя.
Фото: Азов