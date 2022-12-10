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США развернут в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения

Татьяна Забожко, редактор ленты
Гаубиця М777
Фото: Генштаб ВСУ

Соединенные Штаты на ротационной основе направят в Латвию своих солдат и военную технику.

Это предусмотрено уже согласованным планом по усилению военного присутствия в странах Балтии, сообщают в Министерстве обороны Латвии.

В ведомстве отмечают, что развернутые на военных базах Адажи и Лиелварде ротационные подразделения будут в значительной мере способствовать сдерживанию и обороне, а также улучшат взаимосовместимость между Вооруженными силами Латвии и США.

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Известно, что сначала Вооруженные силы США планируют развернуть артиллерийские и авиационные подразделения.

– Когда наши партнеры говорят об обороне стран Балтии, они не шутят, – отмечает министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его словам, правительство США отдает себе отчет, что сдерживание базируется на мощном присутствии и сотрудничестве.

– Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, убедительно демонстрируют, что будут продолжать это делать, – добавил Артис Пабрикс.

К слову, уже в ближайшие недели США направят в Эстонию пехотную роту, пусковую установку HIMARS, а также соответствующее оборудование и системы управления.

Напомним, что расширить ротационное развертывание и полное присутствие американских сил в Балтийском регионе президент США Джо Байден обязался во время трехдневного саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Источник: Министерство обороны Латвии

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