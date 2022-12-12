Декабрь, 12 в 20:28

Лидеры Группы семи продолжат поддерживать Украину, в частности в финансовом и военном плане.

Об этом говорится в совместном заявлении глав государств G7 по результатам онлайн-встречи, которая состоялась в понедельник, 12 декабря.

Лидеры Группы семи осудили удары России по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, а также пообещали помощь в восстановлении поврежденных объектов.

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— Не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства. Мы привлечем президента Путина и причастных к этому лиц к ответственности согласно международному праву, — отмечается в заявлении.

Для поддержки восстановления Украины лидеры G7 создадут “многостороннюю донорскую координационную платформу вместе с Украиной и международными партнерами”.

– С помощью этой платформы мы будем координировать существующие механизмы для предоставления текущей краткосрочной и долгосрочной поддержки, – объясняется в заявлении.

При платформе будет создан секретариат, а также назначены представители от правительств G7, первая встреча которых планируется на январь 2023 года.

Кроме этого, лидеры Группы семи обещают и дальше координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, “уделяя особое внимание обеспечению Украины системами и средствами ПВО”.