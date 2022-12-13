Декабрь, 13 в 10:35

Страны G7 заявили, что непременно привлекут президента России Владимира Путина к ответственности за войну в Украине и военные преступления против украинского народа.

Об этом говорится в коммюнике по итогам их встречи.

Лидеры Большой семерки (G7) встретились накануне, чтобы обсудить решение глобальных проблем во время тяжелого геополитического кризиса и критического момента для мировой экономики.

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Страны G7 заявили, что перед лицом ничем не оправданной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины как никогда едины с украинским народом.

— Мы осуждаем непрекращающиеся бесчеловечные и жестокие нападения России на критически важные объекты инфраструктуры, в частности объекты энергетики и водоснабжения, а также города по всей Украине, — говорится в совместном коммюнике.

Лидеры Большой семерки заявили, что все удары по гражданскому населению или гражданским объектам являются военным преступлением.

Мы привлечем президента Путина и других причастных к ответственности согласно международному праву. В конечном итоге России придется заплатить за восстановление жизненно важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в ходе ее жестокой войны. Не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния., – говорится в заявлении.