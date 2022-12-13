Декабрь, 13 в 8:39

Россия в войне против Украины использует боеприпасы, изготовленные более 40 лет назад.

Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник США.

В то же время, добавляет он, у этих боеприпасов очень высокие показатели отказов при поражении целей.

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– Иными словами, вы загружаете боеприпасы и скрещиваете пальцы в надежде, что они взорвутся, – объясняет чиновник.

По его прогнозу, если Россия не обратится к иностранным поставщикам или не станет применять еще более старые запасы, то сожжет свои вполне применимые боеприпасы к началу 2023 года.

– Оценивая скорость, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы, а мы принимаем во внимание полностью исправные, по всей вероятности, она сможет это делать до начала 2023 года, – сказал чиновник.

К слову, в ноябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что оружие, используемое российской армией, необходимо модернизировать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 293-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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