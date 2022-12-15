Декабрь, 15 в 9:26

Два американских законодателя Стив Коэн и Джо Уилсон, возглавляющие независимую организацию по надзору за соблюдением прав человека при правительстве США, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

Хельсинкская комиссия в октябре призывала госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против постоянного членства РФ в Совбезе ООН. Теперь комиссия хочет, чтобы Конгресс США прямо заявил, что нападение России на Украину нарушает цели и принципы ООН и ограничить привилегии для РФ в Организации.

Также речь идет о незаконном голосовании по аннексии четырех украинских областей, совершении зверств в украинских городах, таких как Буча, бряцании ядерным оружием и создании рисков для мирового снабжения продовольствием.

Сейчас смотрят

В распоряжении издания Foreign Policy оказалась резолюция Конгресса США, в которой говорится, что Россия совершила вопиющие нарушения устава ООН, а это ставит под сомнение ее право занимать место в Совете Безопасности.

Украина также выступала за исключение России из Совбеза, хотя эксперты считают, вряд ли из этого что-то выйдет. Устав ООН не содержит положений об исключении постоянного члена Совета Безопасности.

При этом страна может быть полностью исключена из Организации Объединенных Наций — для этого потребуется большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее, включая единогласное согласие самого совета.

Читайте Зеленский призвал Совбез ООН осудить все формы энергетического террора

По словам Луи Шарбонно, директора Human Rights Watch в ООН, потребуется согласие и самой России, а этого просто не произойдет. Да и Китай также вряд ли согласится на такой прецедент.

Напомним, что на 9 декабря Россия требовала созвать Совбез ООН для обсуждения поставок Украине оружия по западным странам.

Источник: Foreign Policy