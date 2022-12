Потенциал преувеличен: Ходжес сомневается в способности РФ к наступлению в феврале

Вряд ли Россия сможет мобилизовать необходимые ресурсы для нового наступления в феврале следующего года, считает бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Об этом он написал в Twitter в ответ на прогнозы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова.

I doubt Russia can muster this size force in this time frame, at least not of any quality.The last partial mobilization was a Cluster F***. Exaggeration of potential for new Russian offensives give fuel to those who are looking for reasons not to continue supporting UKR. https://t.co/rjz0fwB0II

— Ben Hodges (@general_ben) December 16, 2022