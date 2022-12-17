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Потенциал преувеличен: Ходжес сомневается в способности РФ к наступлению в феврале

Валентина Летяк, редактор ленты
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Вряд ли Россия сможет мобилизовать необходимые ресурсы для нового наступления в феврале следующего года, считает бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Об этом он написал в Twitter в ответ на прогнозы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова.

— Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, по крайней мере, такого качества. Преувеличение потенциала для новых наступлений РФ подпитывает ищущих причин не продолжать поддержку Украины, — подчеркнул он.

 

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На днях глава Минобороны Алексей Резников в интервью The Guardian заявил, что РФ может начать новое большое наступление уже в начале следующего года.

По его словам, Россия мобилизовала около 300 тыс. солдат, из которых половину уже использует для усиления своих подразделений, а остальных тщательно готовит к будущим наступлениям.

Перед этим главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты могут возобновить широкое наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — в январе.

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