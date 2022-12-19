Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

РФ попытается выжать максимум из белорусского ОПК – разведка о визите Путина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
путін і лукашенко

На переговорах в Минске между диктатором Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Кремль пытается получить максимум возможностей для ослабленной российской армии.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Кроме стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии.

Россия действительно многое теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух президентов, – отметил Юсов.

19 декабря Путин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко. По ее итогам состоялась их пресс-конференция.

Сейчас смотрят

В своих заявлениях они не затрагивали военную тематику или войну в Украине — диктатор говорил на экономическую тематику. А затем заявил, что переговоры завершились результативно.

Читайте
Путин и Лукашенко обсуждали “собирание земель”, а не наступление на Украину – Подоляк

Аналитики из Института изучения войны ISW предупреждали, что Путин собирается давить на Лукашенко с целью создания условий нового наступления на Украину.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка