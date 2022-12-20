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РФ наращивает вооружение, военную технику и боеприпасы из дальневосточных регионов – Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

Захватчики наращивают объемы перекидывания мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов Российской Федерации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ вечером 20 декабря. По данным Генштаба, российская армия пытается пополнить боевые запасы для ведения полномасштабной войны против Украины.

В Генштабе отмечают, что враг до сих пор не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

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На других направлениях РФ обороняет ранее рубежи, пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

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Источник: Генштаб ВСУ
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