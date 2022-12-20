Декабрь, 20 в 19:07

В Луганске российская оккупационная армия обустроила городскую многопрофильную больницу под военный госпиталь, который уже перегружен ранеными оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 20 декабря. По данным Генштаба, медицинское учреждение переполнено россиянами.

– Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний, – говорится в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что враг продолжает нести потери. Подтверждено огневые удары подразделениями сил обороны Украины 18 декабря по районам сосредоточения живой силы и техники РФ на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская.

Потери РФ составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется, добавляют в Генштабе.

В то же время на Новопавловском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.