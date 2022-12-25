Декабрь, 24 в 22:38

Турция желает прекращения огня и установления мира на территории Украины, но война продлится в 2023 году.

Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает Anadolu Agency.

По его словам, Анкара желает, чтобы Россия и Украина договорились о гуманитарном прекращении огня, а затем смогло бы наступить и полное, после чего можно было бы начать переговоры.

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— Турция продолжает настойчиво и решительно работать над этим вопросом. Мы за то, чтобы война закончилась и наступил мир, — заявил он.

Хулуси Акар также добавил, что турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

— Похоже, что эта война не закончится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно, есть подготовка, есть планы, есть деньги, заложенные в бюджеты. С другой стороны, есть заявления России. Когда мы объединим все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения, прекращение огня и пожелания мира, — заявил турецкий глава Минобороны.

Министр добавил, что Турция открыта к дипломатическому способу решения войны.

В начале декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна увидит более четкую картину по российско-украинской войне к весне следующего года.

1 декабря американский президент Джо Байден готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но при условии, что тот готов показать заинтересованность в прекращении войны в Украине. Впоследствии он повторил этот тезис, но от российского диктатора ответа на этот шаг не прозвучало.