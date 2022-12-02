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Факты / Україна

Турция ожидает “ясной картины” по войне РФ против Украины к следующей весне

Илья Нежигай, редактор ленты
Турция ожидает “ясной картины” по войне РФ против Украины к следующей весне
Фото: Getty Images

Турция ожидает более четкой картины относительно российско-украинской войны к весне следующего года.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Reuters.

По его словам, поскольку боевые действия продолжаются, а президент России Владимир Путин дал понять, что он открыт к переговорам, необходимо иметь ясность относительно будущего.

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— Сейчас Украина продвигается на местах, отвоевывая некоторые из своих оккупированных территорий. Но Россия в ответ намеренно наносит удары по гражданской инфраструктуре. Поэтому жизнь становится сложнее для украинцев в частности, и для всех нас. Я думаю, что к весне мы будем иметь четкую картину о прекращении огня или перемирия, или стола переговоров. Но мы не будем сдаваться. Как Турция, мы будем продолжать наши усилия, — сообщил он.

В последнее время война России против Украины стала более сложной, поскольку бои на востоке страны стали более тяжелыми, сказал Чавушоглу, добавив, что некоторые западные страны должны делать больше для того, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров.

Вчера, 1 декабря, американский президент Джо Байден готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но при условии, что тот готов показать заинтересованность к прекращению войны в Украине.

Источник: Reuters
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