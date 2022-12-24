Декабрь, 24 в 14:09

В Государственном департаменте США призвали российского диктатора Владимира Путина признать реальность и вывести войска из Украины после того, как он окончательно признал войну против нашего государства войной.

Как отмечают западные СМИ, с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, Кремль официально заявлял о якобы проведении “специальной военной операции”, всячески избегая слова “война”. В РФ даже ввели уголовную ответственность за распространение информации о действиях российской армии, которая отличается от официально признанной.

И вот на днях на пресс-конференции Путин впервые использовал слово “война”. На этот факт отреагировали в Госдепе США.

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– С 24 февраля Соединенные Штаты и остальной мир знали, что “специальная военная операция” Путина была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, спустя 300 дней, Путин назвал войну тем, чем она является. В качестве следующего шага в признании реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя войска из Украины, — подчеркнули в пресс-службе американского ведомства.

В Госдепе добавили, что какую бы терминологию ни использовал Кремль, российская агрессия против Украины уже привела к смертям, разрушениям и перемещениям людей.

– Народ Украины, несомненно, не находит утешения в том, что Путин заявляет об очевидном, — добавил представитель ведомства.

Как известно, в начале марта российские депутаты внесли изменения в Уголовный кодекс РФ, согласно которым предусмотрена ответственность за распространение “ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ” и “дискредитацию использования российских войск”. Наказание варьируется от штрафа в 1,5 млн рублей до 15 лет за решеткой.