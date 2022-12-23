Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной: ISW объяснил почему

Декабрь, 23 в 15:16

Президент России Владимир Путин продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру. Это еще больше говорит о том, что Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.

Такое мнение высказали в Институте изучения войны (ISW).

Как отмечается, российский диктатор продолжает высказывать лживые заявления о вмешательстве западных стран в Украину, что якобы вбило клин в “российско-украинское историческое и культурное единство”.

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Все это преследует цель – поставить под сомнение становление Украины как суверенного государства в 1991 году.

В то же время он упоминает Украину как государство только для того, чтобы ложно заметить, что она не шла на переговоры с Россией.

Путин также намекнул, что Россия надеялась, что Запад будет “обучать” Украину придерживаться Минских договоренностей, но вместо этого его якобы обманул Киев. Эти ложные слова имеют целью дисквалифицировать Украину по предстоящим прямым переговорам на основании ошибочных предпосылок, что Украина нарушила Минские договоренности и что Киев не является независимым игроком, отмечают в ISW.

– Слова Путина и Пескова являются составляющими попытки убедить Соединенные Штаты и НАТО обойти Украину и вести прямые переговоры с Россией. Эта попытка вряд ли увенчается успехом, учитывая неоднократные заявления лидеров США и Европы по поводу их решимости, что Украина будет решать собственный курс, – говорится в отчете.

Путин также удваивает попытки снять с себя ответственность за ведение длительной войны в Украине.

В институте добавили, что использование Путиным термина “война” по отношению ко вторжению в Украину вызвало определенную неразбериху в российском информационном пространстве.