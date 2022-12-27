Декабрь, 27 в 18:58

Власти Австрии активно готовятся к возможному масштабному отключению электроэнергии в стране (блэкауту) на фоне войны РФ против Украины.

Об этом сообщила в интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

По ее мнению, вероятность того, что в некоторых частях Евросоюза уже в ближайшее время будут происходить отключения света, очень высока.

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– Вопрос не в том, будет ли блэкаут, а в том, когда он произойдет. Риск широкомасштабного отключения электроэнергии значительно вырос в результате войны в Украине. Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это только теория. Мы должны подготовиться к отключениям электричества в Австрии и других странах Европы, — подчеркнула Таннер.

По ее словам, австрийские власти систематически информируют жителей страны о возможных отключениях электричества. Военные, полиция, пожарные, ассоциации гражданской обороны проводят регулярные совместные учения, как действовать в условиях блэкаута. Иногда учения проходят с участием муниципалитетов и школ.

В общественных местах на территории Австрии людям раздают специальные брошюры с советами, как действовать в случае блэкаута, а также как заранее подготовиться к нему (например, хранить продукты).

Кроме того, в стране проходят информационные мероприятия, в ходе которых имитируют отключения электричества.

Таннер уточнила, что в австрийской армии регулярно проводятся тренировки на случай кризисной ситуации с отключением электроэнергии.

Страна планирует к 2025 году инвестировать €180 млн в создание “островков безопасности”, которые будут иметь достаточное количество электроэнергии и смогут автономно работать минимум две недели.

Еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Европы готовились к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой. Это было связано с нарастающим энергетическим кризисом, который искусственно создала Россия, ограничивая поставки энергоресурсов в ЕС.

Тогда Минобороны Австрии опубликовало инструкцию для граждан на случай блэкаута.

Источник: Die Welt