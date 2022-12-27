Декабрь, 27 в 16:31

В случае отсутствия массированных обстрелов украинцы проведут новогодние праздники без аварийных отключений.

Об этом во время заседания правительства во вторник 27 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако он подчеркнул, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему, новый массированный обстрел может произойти в любой момент.

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– Враг стремится не только вывести из строя очередную подстанцию или линию электропередач. Он прежде всего нацелен сеять страх и панику. Но это ему не удастся. Мы верим в себя, в нашу армию, в наших энергетиков, наших партнеров. Мы выстоим, потому что едины, сильны и мотивированы бороться за родную землю, — сказал Шмыгаль.

Чтобы быстрее восстановить энергосистему, сегодня правительство приняло решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций.

Также во время военного положения снимается требование оценки воздействия на окружающую среду в отношении таких объектов.

По словам Шмыгаля, этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.