Папа Франциск сообщил, что его предшественник Бенедикт XVI очень болен

Декабрь, 28 в 14:41

Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за своего предшественника 95-летнего Бенедикта XVI. Об этом сообщает Vatican News.

— Хочу попросить вас всех об особой молитве за папу-эмерита Бенедикта, молчаливо поддерживающего церковь. Вспомнить о нем, а он теперь очень болен, прося у Господа, чтобы утешил его и поддерживал в этом свидетельстве любви к церкви до конца, – сказал он.

В Ватикане сообщили, что в последние несколько часов состояние Бенедикта XVI ухудшилось из-за преклонных лет.

Директор ватиканского пресс-центра Маттео Бруни отметил, что ситуация остается под контролем, а Бенедикт XVI находится под постоянным наблюдением врачей.

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Бенедикт XVI стал первым за 600 лет главой католической церкви, который оставил свой пост при жизни по состоянию здоровья. Понтифик возглавлял церковь с 2005 по 2013 год.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) после своего отречения проживает в монастыре Mater Ecclesiae на территории ватиканских садов.

Источник: Vatican News