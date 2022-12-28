Папа Франциск сообщил, что его предшественник Бенедикт XVI очень болен
Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за своего предшественника 95-летнего Бенедикта XVI. Об этом сообщает Vatican News.
— Хочу попросить вас всех об особой молитве за папу-эмерита Бенедикта, молчаливо поддерживающего церковь. Вспомнить о нем, а он теперь очень болен, прося у Господа, чтобы утешил его и поддерживал в этом свидетельстве любви к церкви до конца, – сказал он.
В Ватикане сообщили, что в последние несколько часов состояние Бенедикта XVI ухудшилось из-за преклонных лет.
Директор ватиканского пресс-центра Маттео Бруни отметил, что ситуация остается под контролем, а Бенедикт XVI находится под постоянным наблюдением врачей.
Бенедикт XVI стал первым за 600 лет главой католической церкви, который оставил свой пост при жизни по состоянию здоровья. Понтифик возглавлял церковь с 2005 по 2013 год.
Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) после своего отречения проживает в монастыре Mater Ecclesiae на территории ватиканских садов.
Источник: Vatican News