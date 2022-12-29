Заказы ВПК для Украины и военные потребности на 2023 год: итоги визита министра ВС Франции

Декабрь, 28 в 22:11

В Киев приехал с официальным визитом министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Минобороны Алексеем Резниковым.

В частности, они обсудили ситуацию с безопасностью на фронте, оборонные потребности, усиление обороноспособности государства при поддержке Франции.

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По итогам встречи Лекорню заявил о создании фонда, через который будут принимать от Украины заказы для военно-промышленного комплекса.

— Мы обсудили вопросы военных потребностей Украины для ближайших недель и 2023 года. Франция выбрала несколько направлений для помощи Украине. Это передача оборудования ВС Франции для украинской армии в начале следующего года. Второе направление — это Европейский фонд мира. Франция вносит в этот фонд €500 млн. Третий — это новосозданный фонд, через который Украина может адресовать заказы французскому ВПК, — уверяет он.

Лекорню отмечает, что между Вооруженными силами Украины и Франции происходит постоянный обмен информацией. По его словам, во время учений военных одновременно происходит обмен опытом, а знания и навыки украинских бойцов являются очень ценными.

— Мы договорились о начале новой программы подготовки наших офицеров Воздушных сил для подготовки и освоения новой системы ПВО, о которой сообщим позже, — подчеркнул Резников.

Также они обсудили вопросы реабилитации и лечения украинских военнослужащих в медучреждениях Франции и начала долгосрочных проектов с французскими оборонными компаниями.