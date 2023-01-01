Путина нужно судить за военные преступления – экс-прокурор по делу Милошевича

Январь, 01 в 16:58

Российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине.

Об этом в интервью BBC Radio 4 сказал британский прокурор Джеффри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии и был главным прокурором с 1998 по 2006 год по делу Слободана Милошевича.

— Это преступления против человечности, потому что гражданские цели ни в коем случае нельзя бомбить или как-то еще подвергаться нападению. Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. По меньшей мере, он знает о том, что происходит, из телевизионных сообщений – как и все мы. Но он не приказал (своим военным, – Ред.) вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виноват, – отметил Найс.

Найс выразил удивление, что прокуроры и политики не “формулируют это более свободно и более открыто”, и предположил, что Путин в будущем может получить иммунитет от судебного преследования в рамках следствия после окончания войны в Украине.

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— Международный уголовный суд, в юрисдикцию которого входит Украина, пока не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за это преступление. Возникает вопрос, почему прокурор с этим не торопится. Возможно, он считает или его заставили так считать, что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды? – добавил Найс.

Он отмечает, что подобный проект “политического соглашения”, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить, будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия. По мнению Найса, Путина, а не отдельных офицеров, особенно важно судить, поскольку тогда “нравственная ответственность будет установлена на первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить”.

Найс считает, что суд может начаться “хоть завтра”, и его должны вести украинцы – и на украинском. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

Некоторые страны и организации, в частности, в Украине, призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией во время полномасштабного вторжения в Украину.

Международный уголовный суд, созданный 20 лет назад, расследует геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Перед ним нет иммунитета ни у кого, включая главы государств. Однако МКС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского устава – документа, легшего в основу этого органа. Ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав.