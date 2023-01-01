Январь, 01 в 17:37

В Германии стартовало производство колесных САУ RCH-155 для Украины.

Об этом сообщил Николас Драммонд, советник компании Kraus-Maffei Wegmann (KMW), начавшей производство.

— Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным, избегая значительного риска. Начато производство Boxer RCH-155 для Украины, – написал он в Twitter.

Под двумя проверенными решениями Драммонд, вероятно, подразумевал, что на САУ устанавливается башня от самоходной гаубицы Pzh2000, а шасси — от БТР Boxer.

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Немецкое правительство 7 декабря сообщило о подготовке для Украины 18 САУ RCH-155. В сообщениях немецких СМИ речь шла о намерениях Киева закупить такое количество установок. Стоимость контракта оценивалась в €216 млн.

Каковы характеристики САУ RCH-155?

Remote Controlled Howitzer 155 (RCH-155) – это новейшая немецкая колесная САУ на 8х8 шасси БТР Boxer со 155-мм пушкой L52, имеющая длину ствола 52 калибра.

САУ имеет дальность стрельбы до 40 км обычными снарядами и до 80 км высокоточными Vulcano. Также САУ может использовать дальнобойные снаряды Excalibur.

Боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов. Темп стрельбы – девять выстрелов в минуту.

По шоссе максимальная скорость достигает 100 км/ч, а пробег на одной заправке до 700 км. В экипаж машины входит два человека: водитель и оператор огня RCH-155.

Источник: Николас Драммонд

Фото: KMW