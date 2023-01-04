В январе Россия и Беларусь вряд ли смогут осуществить повторное наступление — глава ГПСУ
На территории Беларуси находится до 10,5 тыс. военных РФ, часть из которых в ближайшие две недели планируют перебросить на Донбасс. Если страна-агрессор осуществит новое наступление из РБ, тогда оно станет провальным для врага.
Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в эфире информационного телемарафона Единые новости.
— Общая численность российских оккупационных войск, которые на данный момент находятся на территории Беларуси, преимущественно на полигонах в Витебской области, на достаточном удалении от государственной границы с Украиной, составляет от 10,2 тыс. до 10,5 тыс. военнослужащих, — отметил Дейнеко.
Он также сообщил, что Госпогранслужба располагает информацией, что в течение ближайших двух недель часть солдат переместят на территорию РФ, чтобы перебросить в зону боевых действий на Донбассе. На замену им поступит часть военных из 3 армейского корпуса 6 мотострелковой дивизии ВС РФ.
— Мы видим, что территорию Беларуси сейчас используют для боевой слаженности подразделений российских оккупационных войск. Конечно, врага нельзя недооценивать. Конечно, угроза есть, однако сказать, что она сейчас реальная и критическая, я не могу, — утверждает он.
Дейнеко отмечает, что в январе вряд ли состоится повторное наступление на Украину с территории Беларуси. Если же новое вторжение таки состоится, тогда глава ГПСУ уверен в том, что оно станет провальным для врага.
— Можно попробовать повторить это наступление, однако я уверен, что оно не будет успешным. Если они готовы на второе поражение, тогда можно начать его завтра, например. Но достаточных сил у них для этого нет. По моим оценкам, в январе вряд ли войска объединенного союзного государства будут способны на то, чтобы попытаться осуществить повторное наступление на территорию нашего государства, — отмечает глава Госпогранслужбы.