В январе Россия и Беларусь вряд ли смогут осуществить повторное наступление — глава ГПСУ

Январь, 04 в 18:48

На территории Беларуси находится до 10,5 тыс. военных РФ, часть из которых в ближайшие две недели планируют перебросить на Донбасс. Если страна-агрессор осуществит новое наступление из РБ, тогда оно станет провальным для врага.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Общая численность российских оккупационных войск, которые на данный момент находятся на территории Беларуси, преимущественно на полигонах в Витебской области, на достаточном удалении от государственной границы с Украиной, составляет от 10,2 тыс. до 10,5 тыс. военнослужащих, — отметил Дейнеко.

Он также сообщил, что Госпогранслужба располагает информацией, что в течение ближайших двух недель часть солдат переместят на территорию РФ, чтобы перебросить в зону боевых действий на Донбассе. На замену им поступит часть военных из 3 армейского корпуса 6 мотострелковой дивизии ВС РФ.

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— Мы видим, что территорию Беларуси сейчас используют для боевой слаженности подразделений российских оккупационных войск. Конечно, врага нельзя недооценивать. Конечно, угроза есть, однако сказать, что она сейчас реальная и критическая, я не могу, — утверждает он.

Дейнеко отмечает, что в январе вряд ли состоится повторное наступление на Украину с территории Беларуси. Если же новое вторжение таки состоится, тогда глава ГПСУ уверен в том, что оно станет провальным для врага.