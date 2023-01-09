Гражданам Беларуси отказывают во въезде в Литву после вопросов о Крыме и войне

Январь, 09 в 16:52

Гражданам Беларуси отказали во въезде в Литву по результатам опроса об их отношении к войне в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Литвы Арнолдас Абрамовичус в эфире LRT.

По его словам, были случаи, когда гражданам Беларуси отказывали во въезде в Литву из-за их ответов на вопросы анкеты, которую предлагается заполнить на границе.

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— Из этого можно понять, высказывается ли человек против аннексии России, а также косвенно участия в ней Беларуси, пытается ли что-то скрыть, отрицать и подать, возможно, украшенную информацию с помощью анкеты, — сказал он.

Абрамавичус не назвал, скольким белорусам было отказано во въезде из-за ответов в анкетах.

Ранее сообщалось, что в анкетах следовало ответить на ряд вопросов, в частности о целях поездки в Литву, отношении к полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия, а также об аннексии Крыма.

Замглавы МВД Литвы отметил, что на этом этапе ужесточать условия для въезда не планируют, ведь анкетирование работает.

Он добавил, что большинство мер уже принято. В частности, повышена оценка по прибытии в Литву, уменьшено количество разрешений на временное проживание, обязательные дополнительные анкеты при выдаче этих документов, которые оценивают потенциальную угрозу национальной безопасности. Все эти меры Абрамовичус назвал эффективными.

В августе глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил с предложением опроса россиян, желающих попасть на территорию ЕС. В частности, пограничники должны были поинтересоваться у граждан РФ относительно цели их поездки, оккупации Крыма и отношения к войне в Украине.

Он подчеркивал, что Литва может ввести подобные условия в одностороннем порядке.

Источник: LRT